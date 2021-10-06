На участках пяти трасс Ленобласти 7 октября ограничат движение

В Ленинградской области продолжает ремонт дорожного покрытия. В ближайшие сутки работы пройдут на пяти участках федеральных трасс региона. Публикуем перечень дорог, где придется сбавить скорость.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 68-74 левая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в РП;

— км 25 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

— км 42 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 480-486 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.

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А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;

— км 110-112 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00до 20:00, отсыпка откосной части плодородным грунтом;

— км 110-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, скашивание травы механизированным способом;