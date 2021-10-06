Больше 60% жителей Ленобласти и Петербурга считают, найти работу по профессии крайне сложно

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей, живущих в Петербурге и Ленобласти. Выяснилось, что настроения жителей Ленинградской области и Северной столицы в вопросе поиска новой работы не самые радужные.

Согласно данным исследования, 24% жителей в Ленобласти и в Петербурге уверены, что найти работу в их сфере крайне сложно. Еще более 40% в обоих регионах ответили «Скорее сложно найти». И лишь порядка 20% верят, что уволится и быстро найти замену им не составит труда.

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При этом еще 28% жителей Ленобласти и 31% петербуржцев не уверены, что смогут найти работу с достойной зарплатой в своей сфере в ближайшие три месяца. В противовес – самыми уверенными среди регионов СЗФО и в целом по России оказались архангелогородцы: 72% опрошенных уверены, что без труда найдут работу в ближайшее время.