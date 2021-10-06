Новое Девяткино заволокло дымом из-за пожара на свалке

Столп дыма высотой с 16-этажный дом на кадрах запечатлели жители Нового Девяткино.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области, информация о пожаре у Муринского кладбища поступило около 16:00, 6 октября. Огонь охватил свалку на площади в 280 квадратных метров.



Пожар затушили только спустя 2,5 часа. На месте происшествия работали восемь человек, задействовав две единицы техники. На данный момент информации о пострадавших нет.