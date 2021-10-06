Таксист-мигрант из Петербурга, убивший человека в дорожном конфликте, отправится под суд

Уроженцу Таджикистана прокуратура Петербурга выдвинула обвинение по делу об убийстве человека. Обвиняемый и его жертва не поладили на дороге 22 мая этого года.

По материалам следствия, 22 мая 2021 года таксист вступил в конфликт с автомобилистом и нанес ему ножевое ранение в грудь, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в пробке на пересечении улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта. Потерпевший впал в состояние клинической смерти и был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Спустя короткое время он скончался от полученного ранения.

На данный момент дело направлено в суд.