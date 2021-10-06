Экологический квест «Чистые игры» пройдет во Всеволожске уже в 10-й раз. В этом году жители Всеволожска соберутся, чтобы очистить Большое озеро.



Как сообщают организаторы, участников ждет увлекательная игра и подарки от спонсоров. Важно будет собрать команду и зарегистрировать ее на сайте. За инвентарь можно не переживать, его выдадут на месте.

Отметим, что «Чистые игры» — экоквест, в рамках которого участники в игровой форме убирают природные территории и получают баллы. С 2014 года в 448 городах и поселках России и за рубежом в 23 странах состоялось 1279 игр при участии 81 тыс. человек, собрали 1742 тонны отходов.