Суд отказался выпускать Юрия Хованского под домашний арест

В СМИ появилась информация о состоявшемся судебном заседании по делу блогера Юрия Хованского.

Об этом вечером, 6 октября пишет портал 78. Результаты судебного процесса не обрадовали блогера, поскольку его арест продлен до ноября. Находиться под стражей он будет в СИЗО. Остальные подробности сегодняшнего заседания суда пока неизвестны.

Напомним, 8 июня, в квартире Юрия Хованского прошли обыски. Позже его задержали за песню про Норд-Ост. Видео с ней было опубликовано примерно год назад не на его официальном YouTube-канале.