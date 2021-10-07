Жительница Кингисеппа наказана судом за долг более миллиона рублей своей дочери

По информации ivbg.ru, долг 43-летней жительницы Кингисеппа перед дочерью по алиментам составил более 1 миллиона 120 тысяч рублей.

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Несколько лет назад суд обязал ее переводить бывшему супругу деньги на содержание несовершеннолетней дочери. Однако женщина отказывалась платить алименты без уважительных причин.

За это было назначено административное наказание – обязательные работы на срок 20 часов. Женщина продолжила игнорировать выплату алиментов. Приставы возбудили в отношении должницы уголовное дело.

Решением суда, женщина приговорена к 6 месяцам исправительных работ.