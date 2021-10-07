Испытания комбо-вакцины против гриппа и COVID начнутся в 2022 году

О предстоящих испытаниях рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, клинические испытания единой вакцины запланированы на конец 2022 года.

В разговоре с «Известиями» Гинцбург рассказал, что в основу была взята гибридная вакцина против ротавирусов.

Кроме того, параллельно ученые разрабатывают препарат против различных вариантов коронавируса.

Как рассказал глава центра, технологическая платформа для этого уже существует, однако клинические испытания еще не стартовали.

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Если она сработает, то тогда в Центре перейдут к более сложному варианту вакцины, в которой совместятся антигены гемагглютинина гриппа и S-белков ковида.