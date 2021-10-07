Мишустин подписал распоряжение о развитии морского порта Приморск в Ленобласти

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому границы морского порта Приморск в Выборгском районе Ленобласти будут расширены.

На новой территории порта построят универсальный перегрузочный комплекс, предназначенный для перегрузки в морские суда угля, минеральных удобрений, контейнеров, различных грузов и сельскохозяйственной продукции. Его мощность составит 35,6 млн тонн в год.

Решение поспособствует развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей.

Ранее мы рассказывали, что порт Усть-Луги существенно нарастил объем экспорта за 2021 год. Только за восемь месяцев через порт было отправлено 40,4 млн тонн различных грузов.