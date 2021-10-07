На заводе «Балтика» вместо пива в банки разлили воду

На предприятии случился неожиданный сбой.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, в результате сбоя более 300 литров воды были разлиты в 720 банок «Балтика 7».
После обращений недовольных любителей пенного компания признала ошибку, и призвала вернуть некачественный товар.
— Приносим нашим потребителям извинения за этот казус и просим тех, кто приобрел банки из этой партии, обратиться на нашу горячую линию, — отметили в компании.
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12.06.2021 1625