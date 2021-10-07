Пользователи iPhone не видят инноваций в iPhone 13

Новая линейка iPhone 13 не впечатлила американских пользователей Apple.

Так, 64% владельцев iPhone считают, что серия смартфонов iPhone 13 либо не очень интересна, либо совсем не интересна. Так, респондентам не понравилось отсутствие Touch ID, функции дисплея Always-On, а также наличие большой челки на экране.

Больше половины опрошенных (76%) сказали, что не будут переходить на iPhone 13. Остальные отмечают, что основной причиной для покупки смартфона является дисплей ProMotion с частотой 120 Гц. Большая батарея и лучшая камера также являются важными факторами.

При этом вторая по популярности причина для обновления звучит как «просто пора обновить смартфон».