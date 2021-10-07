В Сосновом Бору пенсионерка ударила своего сына ножом

В Ленобласти жительница Соснового Бора во время семейного застолья ударила ножом своего 41-летнего сына.

Все случилось 5 октября в квартире на Комсомольской улице в Сосновом Бору. Во время совместного распития алкоголя между родственниками возник конфликт, в ходе которого 61-летняя пенсионерка схватилась за кухонный нож и ударила сына в живот.

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Пострадавший самостоятельно вызвал скорую помощь, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже полицейские задержали мать, она уже дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело.