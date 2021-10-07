Место крупного пожара в Петербурге посетил прокурор Красногвардейского района

Ранее стало известно о серьезном пожаре на улице Партизанской в Петербурге. Жители города массово слали фотографии и видео огромных клубов дыма, витающих над городом. Происшествием заинтересовалась прокуратура.

По информации портала Мойка78, прокуратура Красногвардейского района организовала проверку по факту возгорания на Партизанской улице. На место выехал прокурор Красногвардейского района Роман Данилов.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. В случае выявления нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщают в ведомстве.

ЧП произошло около 14:00 на Партизанской улице. По уточненным данным загорелся ангар. Локализовать пламя удалось только спустя 1,5 часа. Публикуем кадры, которыми делились петербуржцы во время пожара.