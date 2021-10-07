Символ соревнований — изображение исторического плуга — принял победитель российского отборочного этапа ЧМ-67 на «Золотая осень»

Механизатор хозяйства «Приневское» Александр Дерюгин — победитель отборочного этапа, который и будет представлять страну на первенстве, в рамках 23-й агропромышленной выставки принял знак чемпионата из рук генерального директора АО «Росагролизинг», российского партнера международной пахотной организации, Павла Косова.

«Наша страна впервые принимает чемпионат такого уровня и отрадно, что столицей соревнований выбрана Ленобласть. В этом ― признание мастерства наших специалистов. Область уже как два года готова к соревнованиям и проведет их на самом высоком уровне»,— отметил зампредседателя правительства Ленобласти — председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

Российский оргкомитет принял решения параллельно с ЧМ-67 провести в 2022 году в Ленинградской области и национальный чемпионат по пахоте. Напомним, что в 2018 году Александр Дерюгин — механизатор племенного завода «Приневское» из Всеволожского района Ленобласти одержал победу в VII открытом чемпионате России по пахоте и заработал для своего хозяйства трактор «Беларусь-82.1».