Росгвардия задержала в Петербурге подозреваемого в краже на территории Тихвинского района

По информации ivbg.ru, в Петроградском районе Санкт-Петербурга задержан мужчина в федеральном розыске. Его подозревают в краже на территории Тихвинского района Ленинградской области.
Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на сигнал «Тревога» в доме на Каменоостровском проспекте. Сигнал не был связан непосредственно с ныне задержанным.
Но когда мужчина выходил из подъезда, он увидел прибывших на место людей в форме и побежал.
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07.10.2021 90
Сотрудники ОВО задержали его и передали в полицию. Полицейские установили, что задержанный находился в федеральном розыске за кражу.