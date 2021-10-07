Росгвардия задержала в Петербурге подозреваемого в краже на территории Тихвинского района

По информации ivbg.ru, в Петроградском районе Санкт-Петербурга задержан мужчина в федеральном розыске. Его подозревают в краже на территории Тихвинского района Ленинградской области.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на сигнал «Тревога» в доме на Каменоостровском проспекте. Сигнал не был связан непосредственно с ныне задержанным.

Но когда мужчина выходил из подъезда, он увидел прибывших на место людей в форме и побежал.

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Сотрудники ОВО задержали его и передали в полицию. Полицейские установили, что задержанный находился в федеральном розыске за кражу.