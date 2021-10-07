В Приозерске задержали мужчину, распространявшего детскую порнографию

49-летний петербуржец в социальных сетях распространял и публично демонстрировал запрещенные материалы. Сейчас он объясняет следователям происхождение кадров и свои мотивы.
Видео задержания мужчины опубликовало Следственное управление по Ленобласти. На данный момент его поместили на двое суток в камеру. Следствие собирается ходатайствовать в суде о заключении под стражу.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Уголовное дело продолжается.
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