В Приозерске задержали мужчину, распространявшего детскую порнографию

Автор: Анастасия Щербакова
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49-летний петербуржец в социальных сетях распространял и публично демонстрировал запрещенные материалы. Сейчас он объясняет следователям происхождение кадров и свои мотивы.

Видео задержания мужчины опубликовало Следственное управление по Ленобласти. На данный момент его поместили на двое суток в камеру. Следствие собирается ходатайствовать в суде о заключении под стражу.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Уголовное дело продолжается.

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07.10.2021 101
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