Полиция нашла исполнителей заказного убийства в Сланцах спустя 20 лет

Правоохранители задержали трех жителей Санкт-Петербурга, которые могут быть причастны к жестокой расправе над уроженцем Сланцев. В криминальных кругах убитый имел кличку «Боб»и требовал от исполнителей долю в наркобизнесе.

21 год назад во дворе одного из домов по улице Есенина в автомобиле ВАЗ-2109 был расстрелян 31-летний мужчина, известный в криминальных кругах как «Боб». Выяснилось, что убийство «Боба» было результатом конфликта внутри одной из преступных группировок Петербурга, занимавшейся продажей наркотических веществ.

В 1999 году Боб освободился из тюрьмы и потребовал свою долю с дохода от наркоторговли, которая накопилась за время его заключения. Однако один из лидеров банды по кличке «Вася Пират» не хотел делиться и решил устранить оппонента. Мужчины позвали Боба на встречу 31 января 2000 года для якобы передачи денег и расстреляли мужчину в автомобиле. За выполнение «заказа» Вася Пират отдал двум исполнителям иномарку «Форд Скорпио».

Тогда по горячим следам найти убийц не вышло. Вышли на них спустя 21 год — В ночь на 7 октября 2021 года все участники убийства — организатор, исполнитель и их соучастник были задержаны в своих квартирах в Санкт-Петербурге.