Экс-главу администрации Кировского района подозревают в злоупотреблении полномочиями на 500 млн рублей

По информации ivbg.ru, в отношении бывшего главы администрации Кировского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Вам будет интересно Росгвардия задержала в Петербурге подозреваемого в краже на территории Тихвинского района По информации ivbg.ru, в Петроградском районе Санкт-Петербурга задержан мужчина в федеральном розыске. Его подозревают в краже на территории Тихвинского района... 07.10.2021 51

Следствие полагает, что 63-летний Андрей Витько, руководивший районной администрацией с ноября 2016 по январь 2019 года, знал о том, что МУП «Водоканал Кировского района» искусственно вводится в долги.

Однако чиновник бездействовал и не попытался расторгнуть убыточные контракты. В результате у унитарного предприятия образовался долг в 500 миллионов рублей, после чего его признали банкротом.