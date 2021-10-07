Виновника массовой аварии с тремя погибшими под Петербургом ждет суд

Прокуратура подготовила обвинение водителю, устроившему год назад жуткую аварию на КАД. В тот день, будучи пьяным, он не справился с управлением, спровоцировав ДТП, унесшее жизни троих человек.

О подготовленном обвинительном заключении в отношении виновника трагедии сообщает Прокуратура Ленобласти. Мужчину будут судить по ч. 6 с. 264 УК РФ. По данной статье обвиняемого может ждать серьезное наказание — от 5 до 12 лет заключения.

О жуткой аварии мы писали чуть больше года назад. Тогда поступала противоречивая информация, и казалось, что виноват водитель бензовоза, выехавший на встречную полосу. Однако в ходе следствия было установлено, что ныне задержанный водитель легковушки не справился с управлением и врезался в левую часть движущегося в попутном направлении бензовоза.

Дальше ситуация развивалась по принципу «домино». Из-за столкновения водитель грузовика потерял управление и, пробив разделительное ограждение, выехал на встречку, где столкнулся с 7 автомобилями. В тот злополучный день погибло 3 человека.

В настоящее время уголовное дело планируется к направлению во Всеволожский городской суд.