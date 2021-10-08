В Кудрово полуголый мужчина прыгал по балконам жилого дома

По всей видимости, он был или сильно пьян, или под действием запрещенных веществ.

В Кудрово полуголый мужчина забрался на балконы жилого дома на Ленинградской улице. Ему удалось забраться аж до пятого этажа, но после то ли устал, то ли потерял интерес к альпинизму, но снимать его в итоге с козырька первого этажа пришлось сразу нескольким людям.

Все закончилось без пострадавших. «Альпиниста» передали сотрудникам полиции. Подробности инцидента выясняются.