К 2024 году в России оформления справок, пособий и льгот переведут в онлайн

К 2024 году для удобства россиян оформления всех справок, пособий и льгот намерены перевести в онлайн. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, проект повысит качество предоставляемых государством услуг, а также исключит привязку к месторасположению и времени работы. При этом сохранят возможность получения госуслуг и в офлайн формате.

«Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ… вся история обращений будет сохранена в личном кабинете «Госуслуг», – пояснил Чернышенко.

Ранее мы сообщали, что со следующего 2022 года россияне будут получать все положенные им выплаты автоматически. Нововведение коснется пенсий, компенсаций и пособий, в том числе, по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременной выплаты при рождении ребенка.