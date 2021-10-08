Аграрии Ленобласти получили первые медали на «Золотой осени»

Первые семь медалей Минсельхоза России на 23-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень» уже вручены аграриям 47 региона. Подведение итогов конкурсов продолжается.

Среди награжденных комитет по АПК Ленобласти, региональный центр «Плинор», занимающийся цифровизацией племенной работы в Ленобласти, хозяйство «Катумы», компания «Нубиан-Элит-Здоровое поколение» из Лужского района.

Также золотой медалью «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий» отмечена реализация программы благоустройства и создания комфортной среды в Первомайском сельском поселении Выборгского района.

Особых наград удостоена работа управления ветеринарии Ленобласти по увековечиванию памяти ветеринарных работников времен Великой Отечественной войны.

Отметим, что в 2020 году выставка прошла в формате видеомоста, что не помешало предприятиям региона получить 12 наград. Во время открытия губернатор Ленобласти с территории ведущей птицефабрики России «Роскар» рассказал Михаилу Мишустину о результатах работы аграрного сектора в регионе.

Как ранее писал ivbg.ru, в 2019 году на выставке «Золотая осень» были представлены экспонаты агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, а также племенные животные. Более 120 предприятий прибыло из Ленобласти, чтобы продемонстрировать высокое качество продукции региона. Губернатор региона Александр Дрозденко продемонстрировал экспозицию премьер-министру Дмитрию Медведеву. В итоге, Ленобласть получила гран-при «за вклад в развитие выставки».