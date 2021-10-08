У закладчицы под Гатчиной нашли пол килограмма наркотиков

32-летнюю уроженку Казахстана ждет серьезная ответственность — 8 лет заключения в исправительной колонии общего режима. Закладчицу поймали с крупной партией наркотических веществ.
Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Ленобласти днем, 8 октября.
Из материалов дела известно, что ныне осужденная состояла в сговоре с неизвестным из интернет-мессенджера, который оставил клад с веществами в заранее условленном месте. Женщина взяла на себя фасовку «закладок» и распространение их по Ленобласти.
Довести задуманное до конца у нее не вышло, поскольку была задержана. За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере ее приговорили к 8 годам тюрьмы. Сведений о ее сообщнике правоохранители не приводят.
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