У закладчицы под Гатчиной нашли пол килограмма наркотиков

Автор: Анастасия Щербакова
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32-летнюю уроженку Казахстана ждет серьезная ответственность — 8 лет заключения в исправительной колонии общего режима. Закладчицу поймали с крупной партией наркотических веществ.

Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Ленобласти днем, 8 октября.

Из материалов дела известно, что ныне осужденная состояла в сговоре с неизвестным из интернет-мессенджера, который оставил клад с веществами в заранее условленном месте. Женщина взяла на себя фасовку «закладок» и распространение их по Ленобласти.

Довести задуманное до конца у нее не вышло, поскольку была задержана. За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере ее приговорили к 8 годам тюрьмы. Сведений о ее сообщнике правоохранители не приводят.

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08.10.2021 33
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