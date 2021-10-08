Пьяный водитель на «Жигули» хотел скрыться от полиции, но устроил аварию с тремя машинами

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Момент столкновения на Володарском мосту в Петербурге попал на видео. Пьяный водитель пытался уйти от погони полицейских и врезался в автомобиль.


Водителя «Жигули» настолько зажало в салоне, что для его вызволения спасателям пришлось вырезать крышу. Информация о пострадавших в ДТП пока не сообщается. Что стало с виновником серьезной аварии также неизвестно.

Вам будет интересно
Пьяный водитель на "Жигули" хотел скрыться от полиции, но устроил аварию с тремя машинами пьяное вождение, погоня, Петербург, ДТП, авария
Старый центр Выборга становится пешеходным. По Крепостной теперь можно только ходить
Улица Крепостная в Выборге от улиц Северный Вал до Новой Заставы стала полностью пешеходной. Движение машин на данном участке теперь...
08.10.2021 103
Автор