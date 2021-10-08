Пьяный водитель на «Жигули» хотел скрыться от полиции, но устроил аварию с тремя машинами

Момент столкновения на Володарском мосту в Петербурге попал на видео. Пьяный водитель пытался уйти от погони полицейских и врезался в автомобиль.



Водителя «Жигули» настолько зажало в салоне, что для его вызволения спасателям пришлось вырезать крышу. Информация о пострадавших в ДТП пока не сообщается. Что стало с виновником серьезной аварии также неизвестно.