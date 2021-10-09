Двое мужчин найдены мертвыми в горевшей комнате в Рахье

Пожар охватил 25 квадратных метров квартиры пятиэтажного дома, расположенного на улице Станционной в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 9 октября в 03:01. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины – дежурные смены 93 и 96 пожарно-спасательных частей.

После ликвидации открытого огня в помещении обнаружили останки двоих мужчин. Личности погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются.