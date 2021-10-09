В Чашковичах вторые сутки ищут 82-летнего мужчину, пропавшего на вечерней прогулке

В паблике «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер» сообщают: 9 октября пошли вторые сутки поисков 82-летнего жителя деревни Чашковичи Лодейнопольского района.

Последний раз пенсионера соседи видели 7 октября. Мужчина отправился на вечернюю прогулку и уже возвращался домой.

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Пенсионер был одет в серую куртку, черные брюки, теплые сапоги и черную шапку. Узнавших мужчину на фото просят откликнуться по телефонам, указанным в ориентировке.