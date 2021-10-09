В Москве задержан угонщик из Тольятти, укравший с помощью эвакуатора автомобиль в Петербурге

По информации ivbg.ru, по подозрению в похищении автомобиля в Санкт-Петербурге на Казанском вокзале задержан 28-летний житель Тольятти. Его доставили в Северную столицу для проведения следственных действий.

Следствие полагает, что еще 22 марта ныне задержанный угнал автомобиль BMW-528, припаркованный возле дома № 64/1 на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Ущерб автовладельца составил 1,1 млн рублей.

Вам будет интересно Петербуржец сбил пристава, пытавшегося эвакуировать его автомобиль По информации ivbg.ru, 8 октября около 07:50 для эвакуации автомобиля к дому № 24 на проспекте Героев прибыл 26-летний сотрудник судебных... 09.10.2021 50

Чтобы угнать иномарку, мужчина представился владельцем BMW и попросил отбуксировать машину в автосервис из-за поломки. Там угонщик обманул механика, сообщив ему, что потерял электронный ключ зажигания.

Задержанный признался полиции, что автомобиль находится в гараже его частного дома в Тольятти.