Спасатели и близкие ищут пенсионерку, пропавшую в лесу возле деревни Алексеевская

По информации ivbg.ru, 9 октября продолжаются поиски 79-летней женщины, заблудившейся в лесу возле деревни Алексеевская в Подпорожском районе.

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В поисках задействованы дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля и группы «Экстремума» с квадрокоптером. Поисками также занимаются близкие исчезнувшей, которые обратились в экстренные службы вечером 8 октября.

По данным ПСО «Экстремум», пожилая женщина ушла из дома и пропала со связи – мобильного телефона у нее при себе нет.