В Петербург не пустили 52 тонны апельсинов, зараженных опасными личинками

Сотрудники Россельхознадзора не допустили 52,5 тонны апельсинов, зараженных личинками, в Большом порту Санкт-Петербурга.

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Фрукты следовали из Аргентины и предназначались торговой компании в Санкт-Петербурге. При досмотре специалисты Россельхознадзора обнаружили, что в апельсинах присутствуют личинки карантинного насекомого.

Экспертиза подтвердила, что это средиземноморская плодовая муха. Ввоз партии цитрусовых в Россию запретили.