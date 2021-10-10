ЗакС Ленобласти потратит почти 5 млн рублей на закупку новых кресел

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти обновят мебель в своем здании. Об этом стало известно с сайта госзакупок.

Первоначальная цена контракта – 4 млн 763 тысячи рублей. Средства выделят из областного бюджета. Электронный аукцион назначен на 20 октября.

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Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит поставить товар в здание Заксобрания на площади Растрелли. Необходимо 81 кресло руководителя стоимостью около 50 тысяч рублей, 18 офисных – за 15 тысяч. Кроме того, обновят и откидывающиеся кресла, на что будет потрачено 640 тысяч рублей.