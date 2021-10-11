Граждане России имеют право на часть пенсии умерших супругов

Об этом сообщает радио Sputnik ссылкой на независимого эксперта по пенсионным вопросам Сергея Звенигородского.

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Размер пенсионных выплат зависит прежде всего от трудового стажа. Член семьи не может унаследовать страховую пенсию, заработанную умершим человеком. Однако если человек умер, не успев выйти на пенсию, в Пенсионном фонде сохранятся сведения о размере выплат, которые он мог бы получать.

Когда второй супруг, допустим, это жена, выходит на пенсию, то она может запросить у Пенсионного фонда России данные о размере накопленной страховой пенсии умершего мужа. Если пенсия мужа окажется выше той, что она получает, то жена имеет право написать заявление о переходе на пенсию мужа. Но она будет не стопроцентная, которая должна была быть у мужа, а 75%.

Закон рассматривает подобную замену как оформление выплат по потере кормильца. Что касается накопительной пенсии, то ее можно унаследовать. Но лишь в том случае, если человек, участвовавший в ее формировании, умер до выхода на заслуженный отдых.