ЦБ запросил у банков данные о переводах средств с карты на карту

Центробанк стал требовать, чтобы участники платежного рынка в срок до 18 октября предъявили информацию об операциях по выведению средств посредством переводов с одной карты на другую (P2P).
Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в соответствующем запросе регулятора к финансовым организациям.
Уточняется, что регулятор просит рассказать о лимитах и ограничениях по данным операциям, а также предоставить параметры их мониторинга. В том числе о количестве и объеме переводов, в которых применяется карта одного плательщика.
Также ЦБ РФ запросил данные по способам выявления участников схем кражи денег («дропперов»), а также механизмы контроля платежей и так далее.
Кроме того, Банк России направил запрос в банки с просьбой предоставить реестр операций и информацию о размере комиссий по ним.
Объясняя целесообразность данной инициативы, в Центробанке пояснили, что это необходимо для «взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям».