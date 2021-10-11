Слабый дождь и до +12°C — погода в Ленобласти на 12 октября

Во вторник, 12 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.
Согласно сообщениям синоптиков, ночь пройдет без существенных осадков. Днем ожидается слабый дождь. Температура воздуха ночью +2…+7°C, местами до -2°C, днем +7…+12°C. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет понижаться.
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11.10.2021 81