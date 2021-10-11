«Спецматериал» на случай техногенных катастроф обойдется Ленобласти почти в 1 млн рублей

В Ленинградской области закупят более тысячи квадратных метров оцинкованного профлиста. Приобретут материалы для ликвидации возможных крупных аварий.

Информацией об этом поделился портал 47news со ссылкой на сайт госзакупок.

Так, на 20 октября назначен электронный аукцион на поставку оцинкованного профлиста для резерва строительных товаров при ликвидации ЧС в регионе. Начальная цена контракта составит 907 тысяч рублей, которые выделят из бюджета области.

Из подробностей техзадания следует, что необходимо поставить 1400 квадратных метров оцинкованного профлиста. Средняя стоимость за метр составит 730 рублей. Максимальная толщина металла — 0,46 миллиметров.