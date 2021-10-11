Стоимость платной парковки в Петербурге может достичь максимального предела уже в 2022 году

Платная парковка в Санкт-Петербурге может подорожать до 132,25 рублей за час к 2022 году. Подорожание ждет пока категорию «В», но увеличение тарифов планируется и для остальных видов транспорта.

Об этом стало известно в проекте постановления администрации города. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Цена в 132 рубля и 25 копеек за парковку является максимальным пределом, до которого могут поднять тарифы. Для остальных категорий транспорта цены на парковку также вырастут, но не сразу.

Для транспортных средств категории «B» в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» – 132, 25. Для транспортных средств иных категорий – 198, 37, – говорится в документе комитета по транспорту.