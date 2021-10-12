На улицах Волховского района установят камеры за пять миллионов рублей

В Пашском поселении Волховского района организуют систему уличного видеонаблюдения на домах. Муниципалитет одержал победу в ежегодном конкурсе «Лучшей муниципальной практики» с проектом «умного отопления» в СОШ.

Вам будет интересно Хулиганы пытались кефиром сломать камеру, замеряющую скорость на дорогах в Буграх – видео В Ленинградской области хулиганы попытались пресечь работу передвижных комплексов фиксации нарушений скоростного режима с помощью целлофанового пакета и кефира. На камеру... 05.10.2021 224

Полученные от выигрыша пять миллионов рублей направят на монтаж камер видеонаблюдения.

Как рассказал глава администрации Алексей Брицун, в Волховском районе активно внедряется цифровизации. В Волхове уже есть «умные» освещение и остановки, теперь появится система наблюдения за порядком на улицах.