Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) открывает офис обслуживания в поселке Новоселье Ломоносовского района по адресу: Питерский проспект, 1, пом. 26-Н.

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В офисе можно проконсультироваться по вопросам начисления платы за коммунальные услуги, подать заявления и документы на изменение сведений о собственниках жилого помещения, передать показания счетчиков и многое другое.

График работы: с 08:30 до 17:30, с понедельника по пятницу. При посещении необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.