Пьяный мужчина ногами задушил приятеля в Приозерном

Молодой человек по телефону сообщил полицейским, что случайно задушил ногами знакомого в одном из домов по Центральной улице в Приозерном Лужского района Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские установили, что 32-летний убитый и 22-летний парень находились в гостях. Они выпивали. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая закончился убийством. Молодой человек рассказал, что задушил мужчину ногами.

Вам будет интересно Найденные на дне Ижоры останки принадлежат ребенку 9-12 лет Как сообщал ivbg.ru, 9 октября из реки Ижора в Тосненском районе Ленобласт подняли сумку с человеческими костями, черепом и гирей. Экспертиза... 10.10.2021 254

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. Также из квартиры были изъяты пластмассовая бутылка и коробок с зеленой травой.