Предприятия Ленобласти смогут приобретать отечественный софт вдвое дешевле

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» малым и средним предприятиям региона доступна скидка 50% от стоимости лицензии на востребованные российские программные продукты

Для того, что разработчикам получить компенсацию за счет федерального бюджета, необходимо подать заявку на участие в программе на сайте до 10 декабря.

Единственное условие для предпринимателей — числиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

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Напомним, что на новой образовательной платформе, запущенной Минцифры России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», собраны сервисы по тестированию уровня цифровой грамотности и обучению безопасной и эффективной работе с цифровыми технологиями. На ресурсе собраны более 200 материалов.