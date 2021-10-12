Квадроцикл наехал на инспектора ГИБДД во Всеволожске

Автор: Гузель Галимова
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Инцидент произошел ночью 11 октября на Пушкинской улице во Всеволожске.

Во время рейда «Нетрезвый водитель» инспектор ГИБДД остановил мужчину на квадроцикле. Но водитель нажал на газ и специально сбил вышедшего к нему инспектора, а затем скрылся. Об этом сообщает телеграм-канал «Медиацентра В1«.

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Фото: t.me/mediacenterv1

Инспектора ГИБДД с травмами увезли в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следком Ленобласти проводит проверку.

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11.10.2021 127
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