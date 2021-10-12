Квадроцикл наехал на инспектора ГИБДД во Всеволожске

Инцидент произошел ночью 11 октября на Пушкинской улице во Всеволожске.
Во время рейда «Нетрезвый водитель» инспектор ГИБДД остановил мужчину на квадроцикле. Но водитель нажал на газ и специально сбил вышедшего к нему инспектора, а затем скрылся. Об этом сообщает телеграм-канал «Медиацентра В1«.
Инспектора ГИБДД с травмами увезли в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следком Ленобласти проводит проверку.
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11.10.2021 127