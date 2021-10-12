В Ленобласть поступило больше 600 тысяч доз вакцины от гриппа

Ленинградская область готовится к сезону гриппа среди населения. Чтобы избежать серьезных последствий, ленинградцев приглашают вакцинироваться от сезонной болезни. Прививку можно будет получить во всех медицинских учреждениях региона.

Как рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти во вторник, 12 октября, на данный момент в регионе привито 303 020 человек. При этом, в общей сложности в область поступило 607 670 доз вакцины против гриппа, из которых 521 820 предназначены для вакцинации взрослого населения.

Мы имеем возможность прививать от гриппа не только взрослых, но и детей. Для этого используется вакцина «Ультрикс квадри» ― ее можно использовать с 6-месячного возраста. Рекомендуем активно прививаться школьникам до начала каникул ― для этого в регионе созданы все условия, ― рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Как подметил Вылегжанин, для достижения коллективного иммунитета от гриппа в Ленобласти должно быть привито не менее 60% населения, то есть более 1,2 млн человек.