Природный заказник под Лугой оказался завален горами мусора

Неравнодушный житель Луги поделился кадрами с места незаконной свалки в одном из природных заказников района.

Фотографию горы мусора среди деревьев и кустарников опубликовали в социальных сетях. Масштаб бедствия поражает — судя по кадрам мусор здесь складывают не в первый раз.

К сожалению, автор снимка не уточнил точное местоположение горы мусора.

Сообщения от ленинградцев о незаконных свалках в разных районах региона поступают систематически. Например, ранее мы писали о том, как столп дыма высотой с 16-этажный дом окутал Новое Девяткино.