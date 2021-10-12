Ленинградский проект получил грант Российского фонда культуры

Международный проект Агалатовской школы искусств «Мудрая любовь» стал победителем грантового конкурса Российского фонда культуры.

Проект направлен на изучение творчества финского художника-авангардиста, писателя, философа, гуманиста и просветителя Алексантери Ахола-Вало, чья жизнь тесно связана с Ленинградской областью, рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти.

Чтобы познакомиться с жизнью этого талантливого человека на площадке Агалатовской школы искусств с 8 ноября начнет работать фотовыставка о жизни и творчестве художника, а также выставка репродукций его графических и живописных работ. В это же время юные художники и профессионалы смогут принять участие в международной виртуальной художественной выставке «Свет и цвет». 19 ноября в школе состоится концерт произведений российских и финских композиторов XX века – современников Алексантери Ахола-Вало: Яна Сибелиуса, Оскара Мериканто, Эркки Мелартина, Селима Пальмгрена, Сергея Прокофьева.

Завершится проект 28 ноября международной научно-практической конференцией «Взаимообогащение культур России и Финляндии, как основа построения общества просвещения и гуманизма», посвящённой идеям Алексантери Ахола-Вало.