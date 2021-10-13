Против COVID-19 привиты более 85% пожарных и спасателей Ленобласти

Этот показатель учитывает сотрудников подведомственных организаций комитета правопорядка и безопасности, аварийно-спасательной и противопожарно-спасательной службы.

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По словам председателя комитета правопорядка и безопасности Вячеслава Рябцева, решение о вакцинации принималось в связи с тем, что пожарные и спасатели всегда должны быть здоровыми для спасения жизней и выполнения поставленных перед ними задач.

«Особенности передачи коварной коронавирусной инфекции и связанный с ней высокий риск тяжелых осложнений и высокий процент летальности делают очевидной необходимость привиться», – рассказал Вячеслав Рябцев

В комитете правопорядка и безопасности также привились 85% сотрудников.