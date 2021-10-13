Число выходных дней в ноябре 2021 года увеличено в связи с Днем народного единства

На ноябрьские праздники россияне в этом году будут отдыхать четыре дня подряд.

Выходные увеличились на один день из-за того, что Минтруд перенес выходной со 2 января на 5 ноября. Об этом сообщает «Российская газета».

Жителям России предстоит отдыхать 4,5, 6 и 7 ноября. Рабочий день накануне праздников объявлен укороченным. Его продолжительность должны сократить на час.

Также сообщается, если россиянин запланировал свой отпуск, и он выпал на 5 ноября, то, по закону, в 2021 году его можно увеличить на один день.

Вам будет интересно 40% россиян готовы отказаться от нескольких выходных ради более высокой зарплаты Более половины россиян выразили готовность в той или иной степени отказаться от выходных ради повышения зарплаты. Об этом сообщает ТАСС... 06.10.2021 139

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году и с тех пор является выходным. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года от польских интервентов освободило Москву народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским.