Появились изображения Главной рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге

Темой ярмарки на Манежной площади снова станет гофмановский «Щелкунчик».
Источник: https://t.me/interestpiter
Источник: https://t.me/interestpiter
Источник: https://t.me/interestpiter
Источник: https://t.me/interestpiter
По информации телеграм-канала Интересный Питер, Смольный показал, как будет выглядеть Главная рождественская ярмарка.
К примеру на месте фонтана вместо елки поставят фотозону в виде гигантского стола с тортом, пирожными и чашками.
Отмечается, что площадь превратится в Волшебный город. Нововведением станет зона фудтраков, которая появится на Кленовой аллее.
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28.08.2021 401