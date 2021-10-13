Появились изображения Главной рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге

Темой ярмарки на Манежной площади снова станет гофмановский «Щелкунчик».

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По информации телеграм-канала Интересный Питер, Смольный показал, как будет выглядеть Главная рождественская ярмарка.

К примеру на месте фонтана вместо елки поставят фотозону в виде гигантского стола с тортом, пирожными и чашками.

Отмечается, что площадь превратится в Волшебный город. Нововведением станет зона фудтраков, которая появится на Кленовой аллее.