Автобус насмерть сбил пожилого велосипедиста в Сланцевском районе

Трагедия произошла вечером 12 октября на автодороге «Сланцы — Втроя — Здоровье — Большие поля», у Сланцев в Ленобласти.

По предварительным данным, 38-летний водитель микроавтобуса «Газель» сбил 84-летнего велосипедистом, который двигался во встречном направлении. Пенсионер скончался на месте от полученных травм.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.