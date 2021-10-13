Автобус насмерть сбил пожилого велосипедиста в Сланцевском районе

Автор: Гузель Галимова
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Трагедия произошла вечером 12 октября на автодороге «Сланцы — Втроя — Здоровье — Большие поля», у Сланцев в Ленобласти.

По предварительным данным, 38-летний водитель микроавтобуса «Газель» сбил 84-летнего велосипедистом, который двигался во встречном направлении. Пенсионер скончался на месте от полученных травм.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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12.10.2021 335
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