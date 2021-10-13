Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде. Подписан соответствующий указ.
«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», – говорится в указе.
Другим указам он освободил от этой должности Владимира Соколенко.
Поклонская сообщила ТАСС, что намерена способствовать укреплению отношений России с этой страной.
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