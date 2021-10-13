Собственник земли в Волосовском районе незаконно продавал грунт

Автор: Гузель Галимова
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В Волосовском районе Ленобласти собственник земли сельскохозяйственного назначения незаконно продавал извлекаемый при обустройстве котлована грунт.

Сотрудники Росприроднадзора организовали проверку. После проведения муниципального земельного контроля было возбуждено дело. Оказалось, что у мужчины нет лицензии на право пользования недрами, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Для установления всех обстоятельств лаборатория Росприроднадзора провела геодезические измерения. В дальнейшем специалисты соотнесут объемы грунтов, расположенные на землях собственника, с самой выработкой. Решение вынесут после экспертного заключения.

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01.10.2021 183
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