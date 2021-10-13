В Волосовском районе Ленобласти собственник земли сельскохозяйственного назначения незаконно продавал извлекаемый при обустройстве котлована грунт.

Сотрудники Росприроднадзора организовали проверку. После проведения муниципального земельного контроля было возбуждено дело. Оказалось, что у мужчины нет лицензии на право пользования недрами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для установления всех обстоятельств лаборатория Росприроднадзора провела геодезические измерения. В дальнейшем специалисты соотнесут объемы грунтов, расположенные на землях собственника, с самой выработкой. Решение вынесут после экспертного заключения.