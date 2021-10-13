Выборгский район присоединился к программе «Пушкинская карта»

Молодежь Выборгского района теперь тоже может приобретать билеты на культурные мероприятия за счет государства. Соответствующее соглашение было заключено 13 октября.

О совещании, на котором пришли к такому решению, рассказали в пресс-службе Администрации Выборгского района. Встреча главы района Валерия Савинова и управляющего областного центра «Ленинградская область» АО «Почта Банк» Николая Игнатьева закончилась подписанием дорожной карты по реализации проекта.

Ранее мы писали, что только за сентябрь этого года молодежь Ленобласти оформила 26 230 Пушкинских карт. Благодаря программе уже 1597 молодых людей приобрели билеты на культурные мероприятия бесплатно.

Напомним, что «Пушкинская карта» — это проект, позволяющий молодежи в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты на культурные мероприятия за счет государства. Денежный лимит на карте — три тысячи рублей. Проект стартовал в начале сентября. Впервые о нем рассказал Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, состоявшейся в июне текущего года.

Оформить карту легко — нужно лишь зарегистрироваться на портале «Госуслуги», а с афишей мероприятий можно ознакомиться на портале «Культура.рф».